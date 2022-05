La Villa des Cœurs Brisés 7 - Cassandra teste Giovanni après son patio !

Pour son patio, Cassandra a reçu une vidéo d’une ex de Giovanni qui veut le mettre en garde contre lui. Pour le tester, la Coeur Brisée décide de faire croire à tout le monde qu’elle va retourner dans les bras de son ex Théo. Malheureusement, cette blague brise le cœur de Giovanni… Lui qui donne tout pour elle et qui pour une fois était sincère dans une relation ne comprend pas du tout. Cassandra arrivera-t-elle à se faire pardonner ? Extrait de La Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 28.