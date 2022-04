La Villa 7 - Coaching : Emma change sa manière de voir l’amour grâce à Lucie

Emma attendait avec impatience son coaching avec Lucie. Le moment est parfait, en effet, elle se rend compte que plus sa relation avec Julien avance, plus elle se renferme et ne s’ouvre pas. Ses anciennes relations lui ont totalement fait perdre foi en l’amour. Alors que Julien fait tout pour la rassurer, la jeune Cœur Brisée n’arrive pas à croire qu’homme puisse l’aimer à ce point. Lucie va-t-elle réussir à lui enlever son blocage ? Extrait de La Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 26.