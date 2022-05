La Villa 7 - Flo calme les ardeurs de son ex Coryne

Finalement, pendant ce date aux sensations fortes, c’est Flo qui retrouve une fille avec qui il a eu une aventure d’un soir. Coryne est venue avec un objectif clair : s’expliquer avec Flo et pourquoi pas le reconquérir. Cependant, le jeune homme l’arrête tout de suite et lui annonce qu’il a eu un coup de foudre pour Charlotte et qu’il la considère comme la femme idéale. Coryne n’y croit pas du tout, mais Flo assure que ce date lui a permis d’y voir plus clair dans sa relation avec Charlotte. Extrait de La Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 30.