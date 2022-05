La Villa 7 - Flo est très jaloux de l’ex de Charlotte

La semaine des ex commence fort pour Charlotte et Belle. Après l’annonce de cette semaine spéciale, les deux jeunes femmes sont tout de suite convoquées pour partir en date avec leurs ex. Dès leur retour, Flo est très tendu, il n’apprécie pas du tout que Charlotte soit contente d’avoir passé un date avec son ex. Les deux célibataires ne sont pourtant pas officiellement ensemble, mais il semblerait que Flo commence à développer des sentiments de jalousie lorsque Charlotte fréquente d’autres garçons. Extrait de La Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 27.