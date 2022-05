La Villa 7 - Nico provoque la villa pendant la soirée karaoké

La soirée karaoké commençait très bien. Entre déclarations et belles chansons, tout était réuni pour passer une bonne soirée. C’était sans compter sur Nico qui profite d'une chanson pour provoquer la villa. En effet le jeune homme trouve injuste que Belle soit mise à l’écart par les Coeurs Brisés et les Séducteurs. Cependant, à part Carla qui ne lui adresse pas la parole, les autres ne se sentent pas concernés par ce reproche et ne comprennent pas pourquoi le jeune homme les attaque. Extrait de La Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 31.