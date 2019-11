La Villa des Coeurs Brisés - Épisode 01 Saison 05

Dans le premier épisode de La Villa des Cœurs Brisés, les cœurs brisés se retrouvent, pour une nouvelle saison, dans une somptueuse villa au Mexique. Une saison qui promet, déjà, de nombreux rebondissements… Les 13 candidats intègrent au fur et à mesure la villa, et se découvrent. Shanna retrouve Ayoub, un jeune homme qu’elle avait rencontré quelques mois auparavant. Le rendez-vous entre les deux cœurs brisés ne s’était pas passé comme prévu. Shanna semble sceptique à l’idée de le revoir… Julie, elle, refuse carrément de dire bonjour à son ex, Antoine. Celui-ci ne comprend pas la réaction excessive de la jeune femme. Une explication s’impose entre les deux anciens candidats de 10 couples parfaits… Lucie arrive à la villa et fait la connaissance des nouveaux cœurs brisés de cette saison. Ceux-ci vont devoir faire face aux traditionnelles et redoutables tables rondes ! Julie, Shanna, Cassandra, Tyla, Jonathan, Thomas et Ayoub débutent. Les autres cœurs brisés pourront voir cette table ronde en direct sur une télévision. Thomas commence à évoquer sa problématique et surtout sa relation tumultueuse avec Léana. Le jeune homme est très touché et n’est pas au bout de ses peines… Lucie lui réserve une surprise choc ! Ayoub parle lui aussi de son passé. Il revient également sur la soirée passé avec Shanna… Les deux cœurs brisés mettent les choses au clair avec l’aide de Lucie. C’est au tour de Tyla et Jonathan de se confier à Lucie. Ils viennent comme un couple en crise. Ils ont du mal à se reformer depuis l’Île de la tentation ! Tyla ne veut pas parler devant Jonathan et le jeune homme est obligé de partir pour que Tyla se confie à Lucie. Elle évoque la situation catastrophique de leur couple…. Cassandra, ancienne miss Aquitaine 2017, revient sur un moment désastreux de sa vie. Lucie et les cœurs brisés sont tous émus et sous le choc. Shanna évoque, elle aussi, sa problématique. Elle se livre, comme elle ne l’a jamais fait auparavant... Et la dernière à passer est Julie. Cette dernière parle rapidement de sa relation avec Antoine. Julie dénigre leur relation et Antoine ne supporte pas ces propos. Le jeune homme décide de rejoindre la table ronde pour régler ses comptes…Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, à partir du lundi 25 novembre à 18h00 puis du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.