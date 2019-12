La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 10

Dans l’épisode 10 de La Villa des Cœurs Brisés, Vincent raconte sa nuit avec Rym à Sarah. Rym et Vincent sont plus proches que jamais. Antoine est dégoûté et trouve que Rym a joué avec lui. Lucie arrive à la villa : Cassandra part en coaching avec elle. Cassandra et Lucie reviennent sur la tragédie que Cassandra a vécue : la mort de son petit frère. Comment la jeune femme va réagir face à son histoire ? À la villa, les garçons apprennent qu’ils inaugurent les week-ends tentation. Les garçons sont contents de partir rencontrer des prétendantes et surtout, de rendre jalouses les filles de la villa ! Shanna, Rym et Julie appréhendent la réaction de leurs crushs. Tyla, elle, met en garde John. Il est l’heure pour les garçons de partir à leur week-end tentation. Ils découvrent à Tulum une magnifique villa. Et surtout, leurs prétendantes. John connaît déjà une prétendante… Qui est cette jeune femme ? Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.