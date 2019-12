La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 11

Dans l’épisode 11 de La Villa des Cœurs Brisés, John retrouve Marine, une prétendante qu’il avait rencontré lors de l’île de la tentation. Comment va se dérouler leurs retrouvailles ? Les cœurs brisés font connaissance avec toutes les prétendantes. De leur côté, Nathanya, Cassandra, Shanna et Rym partent en date. Les filles rencontrent deux garçons : Ken et Jonathan. Elles devront en choisir un pour rejoindre la villa. Nathanya et Ken s’isolent et un bon feeling passe entre eux. Cassandra aime bien John malgré qu’ils se soient peu parlé. Quel garçon les filles vont-elles choisir ? A Tulum, Thomas se rapproche d’une prétendante et a l’air d’oublier Julie… Simo et Antoine semblent, eux aussi, être sous le charme des prétendantes… Tyla reçoit un message. Elle a rendez-vous avec son passé. La jeune femme s’interroge et appréhende son rendez-vous. Une jeune femme lui a laissé un message pour lui faire une révélation sur John. Qu’est-ce que Tyla va apprendre ? Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.