La villa des coeurs brisés - Episode 2 Saison 05

Dans le second épisode de La Villa des Cœurs Brisés, Julie et Antoine s’embrouillent... Antoine ne supporte pas les mots de son ex et le ton monte vite. Lucie calme les choses et leur annonce qu’elle ne veut plus entendre des mots comme cela. Julie expose sa problématique au grand jour et fait une révélation choc ! C’est maintenant au tour du deuxième groupe de faire face à Lucie et expliquer sa problématique. Simo commence. Celui-ci a une révélation choc à faire. Lucie va-t-elle accepter que le jeune homme reste dans l’aventure ? Vincent, qui a déjà participé à l’émission, avoue qu’il est lâche en amour. Il avoue avoir trompé son ex-petite amie Maddy. Nathanya a un passé douloureux : une mère décédée très jeune et un père inconnu. La jeune femme a donc besoin d’être toujours au centre de l’attention, ce qui peut nuire à ses relations… Antoine parle de sa relation avec Julie. Le jeune homme n’a pas honte de dire qu’il était amoureux de la jeune femme. Il a besoin de Lucie car il a tendance à fuir lorsque les relations deviennent trop sérieuses. Rym donne trop vite en amour. Elle se précipite mais peut se lasser aussi très vite… Sarah évoque ses relations passées et son mariage brisé. La jeune femme essaye de cacher ses émotions par le rire. Cependant, Lucie a une surprise pour elle ! La jeune femme va découvrir deux messages vidéos. Qui a souhaité envoyer un message à Sarah ? Enfin, Lucie annonce à tous les cœurs brisés la grande nouveauté de la saison ! Les cœurs brisés iront chacun leur tour retrouver leur passé, leur présent ou leur avenir. Quel cœur brisé sera le premier à s’y rendre ? Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, à partir du lundi 25 novembre à 18h00 puis du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.