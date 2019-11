La Villa des Coeurs Brisés - Saison 05 Episode 03

Dans l’épisode 03 de La Villa des Cœurs Brisés, Thomas a rendez-vous avec son passé. Il découvre qu’il a rendez-vous avec Léana. Thomas est partagé entre haine et peine. Le ton monte entre les deux ex mais ils se calment rapidement et parviennent à s’expliquer… Thomas met un terme définitif à sa relation. A la villa, les cœurs brisés choisissent leurs chambres… Alors que Tyla souhaite dormir avec Jonathan dans la chambre des filles, le jeune homme n’est pas du tout de cet avis. Jonathan est agacé de voir Tyla plus se préoccuper d’elle que de leur couple… Les filles et les garçons font un débrief, chacun de leur côté, sur leurs préférences physiques. Shanna craint qu’Ayoub soit dans le viseur d’une autre cœur brisé. Thomas revient et explique son rendez-vous aux autres cœurs brisés. Le jeune homme fond en larmes. Vincent et Rym se cherchent beaucoup et se rapprochent à la piscine ! Lucie arrive à la villa… Elle annonce les cœurs brisés qui seront coachés cette semaine. Les grandes élues sont Cassandra, Shanna et Julie. Vincent, quant à lui, ouvre le bal des dates. Julie commence son coaching directement. Cependant, elle ne le fera pas seule… Julie doit aller chercher Antoine pour le faire. Le jeune homme va-t-il accepter de participer au coaching ? Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, à partir du lundi 25 novembre à 18h00 puis du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.