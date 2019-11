La Villa des Coeurs Brisés - Saison 05 Episode 04

Dans l’épisode 04 de La Villa des Cœurs Brisés, Julie fait face à Antoine lors de son coaching. La jeune doit mettre son égo de côté, présenter ses excuses et dire au revoir définitivement à Antoine. La jeune femme a du mal à faire cet exercice mais elle prend son courage à deux mains, et y parvient… Shanna et Ayoub s’aiment bien et le jeune homme décide d’emmener Shanna en date. La jeune femme appréhende ce rendez-vous. Les deux cœurs brisés se retrouvent dans un endroit merveilleux. Ils profitent de ce moment pour se confier l’un à l’autre et surtout, se rapprocher… La relation entre Tyla et Jonathan est loin d’être aussi simple… Le couple a du mal à se comprendre et craint la séparation. À leur retour, Shanna et Ayoub décident de faire croire aux autres qu’ils se sont embrassés… Sarah et Vincent décident de fouiller dans les téléphones des autres cœurs brisés pour tout savoir sur eux. Les deux candidats sont choqués de ce qu’ils apprennent... Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, à partir du lundi 25 novembre à 18h00 puis du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.