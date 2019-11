La Villa des Coeurs Brisés - Saison 05 Episode 05

Dans l’épisode 05 de La Villa des Cœurs Brisés, Sarah et Vincent découvrent que Nathanya et Thomas se parlent beaucoup par message ! Les deux commères charrient Thomas. Celui-ci se rapproche aussi de Rym. La belle est dans tous les esprits : Vincent, Thomas, Antoine, tous veulent la séduire. Le combat de coqs est lancé ! Rym aime l’attitude et les jeux de regard avec Vincent. Cependant, pour Antoine, elle est sceptique par rapport à Julie. Les garçons décident de se lancer des « Cap ou pas cap » entre eux… Le premier à commencer est Simo. Le jeune homme devra envoyer un message à la belle Cassandra. Comment réagira la jeune femme ? Lucie arrive à la villa… Elle prend Sarah à part et lui évoque son doute par rapport à elle. Lucie n’est pas convaincue que Sarah soit prête pour cette aventure. Cette révélation énerve la jeune femme. Sarah va-t-elle rester dans l’aventure ? Vincent, quant à lui, se prépare pour sa date… Il fait connaissance avec Marine. Lucie veut que Marine et Vincent soient liés pendant les prochaines 24 heures. Vont-ils accepter ce challenge ? Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, à partir du lundi 25 novembre à 18h00 puis du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.