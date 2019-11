La Villa des Coeurs Brisés - Saison 05 Episode 06

Dans l’épisode 06 de La Villa des Cœurs Brisés, Sarah n’a pas apprécié les paroles de Lucie. Shanna essaye de la calmer et Sarah prend une décision. Elle décide d’envoyer sa décision à Lucie. La jeune femme quittera-t-elle l’aventure dès les premiers jours ? Vincent est attaché à sa prétendante Marine. Les autres cœurs brisés charrient lourdement Rym sur la situation, ce qui énerve fortement la jeune femme… Les cœurs brisés partent pour leur soirée Salsa ! Une soirée signe de rapprochement… Julie et Thomas commencent à se regarder l’un et l’autre très sérieusement. Vincent, attaché à Marine, n’a qu’une envie : être avec Rym. Mais Antoine aussi, n’a que la belle en tête. Rym et Antoine se parlent et Sarah s’en mêle ! Elle plaide la cause de Vincent. Le jeune homme s’énerve rapidement du comportement de Sarah. Shanna et Ayoub se rapprochent de plus en plus et, le jeune homme offre des fleurs à Shanna ! Cependant, le lendemain Shanna déjante vite ! Ayoub doit partir voir des prétendantes. Il part à sa date sans dire au revoir à Shanna. La jeune femme le prend très mal et est prête à arrêter son début de relation… Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, à partir du lundi 25 novembre à 18h00 puis du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.