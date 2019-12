La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 07

Dans l’épisode 07 de La Villa des Cœurs Brisés, Ayoub se rend à sa date. Le jeune homme se retrouve face à deux femmes. Il doit deviner laquelle est là pour lui. Cet exercice n’est pas de tout repos pour Ayoub. Le jeune homme fait la connaissance des deux filles. Va-t-il faire le bon choix ? De leurs côtés, Julie et Thomas se rapprochent à la piscine… Les cœurs brisés sondent Marine pour savoir si elle a bien appris à connaitre Vincent. La jeune femme voit en Vincent un homme gentil et respectueux. Les cœurs brisés n’en font pas le même constat… Rym est soulée de la situation. Vincent lui plait et elle n’aimerait pas que Vincent invite Marine à rester à la villa… Antoine n’apprécie pas de voir Julie et Thomas se rapprocher devant ses yeux. Thomas décide d’avoir une discussion avec lui. Il lui promet que si un rapprochement a lieu, il serait directement au courant ! De retour à la villa, Ayoub explique aux autres cœurs brisés le déroulement de son rendez-vous. Le jeune homme fait une révélation, qui est loin de plaire à Shanna… Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, à partir du lundi 25 novembre à 18h00 puis du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.