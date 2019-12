La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 08

Dans l’épisode 08 de La Villa des Cœurs Brisés, Ayoub raconte sa date aux autres cœurs brisés. Shanna est contente de ce qu’elle entend. Sarah, Julie, Marine, Vincent, Thomas et Simo partent faire du quad. Rym est jalouse et elle aurait aimé partir avec Vincent… En attendant, les cœurs brisés restés à la villa décident de faire des battles de danse. Rym et Shanna font des danses très sexy… Au plus grand plaisir d’Ayoub et Antoine ! Après le quad, les cœurs brisés s’arrêtent à la plage. Thomas avoue devant tout le monde qu’il aime vraiment bien Julie. Et Vincent, aimerait que Marine reste dans la villa. La jeune femme est très contente de cette révélation. Lucie arrive à la villa et annonce à Shanna qu’elle part en coaching. Lucie va mettre en relief les deux personnalités de Shanna : Shanna et Alicia. Shanna doit dire ce qu’elle attend d’Alicia et inversement. Shanna craque et avoue à Lucie qu’elle ne veut pas être Alicia. La jeune femme va-t-elle réussir son coaching ? À leur retour de quads, les cœurs brisés débriefent de leur sortie. Ils annoncent à Antoine le rapprochement entre Julie et Thomas. Antoine pense que la jeune femme se moque de Thomas… C’est l’heure pour Marine et Vincent de se séparer de leur lien. Lucie coupe donc la corde qui les relie. Marine débriefe donc de ce qu’elle a vu de Vincent durant ces 24 heures. La jeune femme va-t-elle accepter de rejoindre la villa ? Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.