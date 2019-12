La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 09

Dans l’épisode 09 de La Villa des Cœurs Brisés, Marine annonce à Lucie si elle souhaite rester dans la villa avec Vincent. Quelle décision va prendre la jeune femme ? Antoine met en garde Thomas sur Julie. Il pense que la jeune femme se moque de Thomas et qu’elle ressent encore quelque chose pour lui. Thomas rapporte ces propos à la principale concernée. Julie n’attend même pas que Thomas ait fini de lui raconter qu’elle fonce comme une furie vers Antoine… La jeune femme pète un câble. Lucie arrive à la villa et annonce une grande surprise : les week-ends tentations ! Que réservent les week-ends tentations aux candidats ? Tyla n’apprécie pas la réaction de John face à cette annonce ! Une dispute éclate et Thomas essaye d’arranger les choses dans le couple, en vain. Sarah organise une soirée révélation. Cependant toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire… Tyla n’aime pas les réponses de John et Antoine est énervé de la situation… Tyla et John s’expliquent et les choses s’apaisent pour le couple. De leur côté, Rym et Vincent se rapprochent. Les deux cœurs brisés profitent que les autres dorment pour pouvoir discuter tous les deux…. Les deux cœurs brisés ne semblent pas vouloir que discuter… Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.