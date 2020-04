La Villa des Cœurs Brisés - Saison 03 Episode 14

Découvrir ou revoir le replay intégral de l'épisode de La Villa des cœurs brisés. Pour ne rien manquer de ce qu'il s'est passé dans la Villa ! Cette année, les coeurs brisés vont évoluer dans un cadre paradisiaque, une villa de rêve à Saint Martin ! Aidés par Lucie, la love coach, tout au long de leur aventure, ces célibataires seront guidés et accompagnés dans leur quête du grand amour avec des exercices « coups de poing » en fonction des problématiques de chacun. Des « dates » seront organisés avec des prétendants venus spécialement pour les rencontrer. Avec des problématiques très fortes et encore inédites, de nouveaux et nombreux exercices de coaching vont être mis en place pour résoudre les problématiques, toujours plus variées et nombreuses, des célibataires. Chaque cœur brisé qui estime être allé au bout de son aventure pourra quitter la villa. Un nouveau célibataire aura ainsi la chance de recevoir l’aide de Lucie. Pour le bien de la vie du groupe, Lucie aura la possibilité de confronter les cœurs brisés à leur comportement. Si elle estime que certains ne jouent pas le jeu, qu’ils ne se donnent pas les moyens de résoudre leur problématique ou qu’ils ne sont pas sincères, Lucie pourra décider d’exclure un ou plusieurs cœurs brisés afin de laisser la place à quelqu’un qui cherche vraiment à résoudre sa problématique. Sont-ils prêts à ouvrir leur cœur ? Vont-ils réussir à aimer de nouveau ?