La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 78

Dans l’épisode 78 de La Villa des Cœurs Brisés, Sarah a rendez-vous avec son futur au patio. La jeune femme ne sait pas à quoi s’attendre et craint le pire… À la villa, les cœurs brisés s’aperçoivent que Nicolo est le seul garçon n’ayant jamais fait de vraie déclaration à Virginie. C’est donc le moment pour lui. Sa déclaration reste cependant très atypique et vire au drame… Du côté de Julie et Antoine, tout est rose… Les deux cœurs brisés se font de belles déclarations. Cependant, cela risque d’être de courte durée : Julie ne peut pas s’empêcher d’envoyer un message à Sarah. Les cœurs brisés décident de partir en boîte de nuit profiter de la soirée. Cassandra a peur que Théo regarde ailleurs pendant la soirée. Et, alors que Théo parle avec Léana concernant Lalou, Cassandra voit rouge. Et Léana en profite ! Les cœurs brisés envoient des vidéos à Julie. La jeune femme est dégoutée de ne pas être de la partie. Antoine ne comprend pas la réaction de Julie et se vexe ! Leur week-end de rêve vire au cauchemar… Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.