La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 79

Dans l’épisode 79 de La Villa des Cœurs Brisés, la situation est tendue entre Julie et Antoine… La jeune femme semble dégoutée de ne pas être avec les autres cœurs brisés en boîte de nuit… Le lendemain, tous les cœurs brisés partent en catamaran pour la journée. Pendant que Sarah est en train de plonger, elle se rend compte qu’Ahmed est seul sur le bateau avec Clémence… Une situation qui ne plait pas trop à la jeune femme. Manon apprécie vraiment Dany et se pose des questions sur la suite de leur relation hors de l’aventure. Théo s’interroge lui aussi sur son couple avec Cassandra. Le cœur brisé craint sa jalousie excessive. L’aventure touche à sa fin. Les cœurs brisés rejoignent Lucie pour un dernier coaching, de groupe… Durant celui-ci les cœurs brisés reviennent sur tout ce qu’ils ont vécu. C’est le moment pour tous les cœurs brisés d’exprimer leur amour envers leur moitié ainsi qu’envers les autres cœurs brisés. Cassandra et Théo ont un coaching avec Lucie. La love coach leur pose différentes questions sur leur couple et leur avenir. Théo n’apprécie pas les réponses de Cassandra… Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.