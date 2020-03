La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 80

Dans l’épisode 80 de La Villa des Cœurs Brisés, c’est l’heure de la dernière soirée au Mexique pour les candidats. L’ambiance est tendue entre Cassandra et Théo. La jeune femme est fermée et n’arrive pas à s’amuser… Théo doute de plus en plus sur sa relation avec elle. De son côté, Clémence est contrariée par les propos de Sarah à la plage. Elle décide de s’expliquer avec elle et de crever l’abcès. Petite surprise, les anciens cœurs brisés ont laissé des vidéos pour donner de leurs nouvelles. Rym et Vincent sont toujours fous l’un de l’autre, alors que la relation entre Thomas et Trystana n’aura pas duré longtemps à l’extérieur. Léana semble touchée de voir Thomas à l’écran... Le reste de la soirée se déroule dans la joie et la bonne humeur. Sur la plage, Antoine déclare une nouvelle fois ses sentiments à Julie. Pour Sarah, le retour en France est une véritable épreuve. Elle redoute de plus en plus sur sa relation avec Ahmed mais Julie et Ahmed tentent de la rassurer au maximum. Avant de se dormir, Théo se confie à Antoine et Anthony sur Cassandra. Le jeune homme a un blocage, il décide d’envoyer un message à Lucie… Cassandra et Théo vont-ils se séparer ? Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.