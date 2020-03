La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 81

Dans l’épisode 81 de La Villa des Cœurs Brisés, c’est l’heure du départ pour l’ensemble des candidats. Alors que c’est le dernier jour de l’aventure, Théo demande à voir Lucie pour faire le point sur sa relation avec Cassandra. En effet, le jeune homme ne parvient pas à s’épanouir dans son couple et doute sérieusement sur la nature de ses sentiments. Lucie lui conseille de suivre son cœur et de bien faire les choses. De retour à la villa, Théo prend à part Cassandra et lui annonce vouloir rompre avec elle. La jeune femme s’effondre mais comprend sa décision. De son côté, Anthony propose aux cœurs brisés de faire un cadeau à Lucie. Tous les candidats se réunissent et préparent un tableau avec des témoignages pour la love coach. Plus tard, Lucie arrive à la villa et organise un dernier tour de table. Chaque candidat fait le point sur son aventure entre pleures et rires. Après le départ de Lucie, les candidats chantent une dernière fois « On va s’aimer » de Gilbert Montagnier. Les cœurs quittent progressivement la villa, la tête remplie de souvenirs inoubliables. Et c’est à Sarah que revient l’honneur de fermer la porte pour la dernière fois… C’était la Villa des Cœurs Brisés, saison 5 ! Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.