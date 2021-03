La Villa des Cœurs Brisés - Saison 06 Episode 11

Ce Vendredi 20 Novembre 2020 dans La Villa des Cœurs Brisés sur TFX : Les Coeurs Brisés vont être chamboulés par de grandes nouvelles : Sao pense qu’il n’a plus sa place dans l’aventure… Le jeune homme n’est pas encore prêt à trouver l’amour, John annonce l'arrivée de son ex Sarah dans l’aventure et les prétendantes Anissa et Laura font leur entrée dans la villa. Autant de nouvelles qui risquent de changer le cours de l’aventure. Comment les Cœurs Brisés vont-ils réagir ?