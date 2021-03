La Villa des Cœurs Brisés - Saison 06 Episode 13

Ce Mardi 02 Mars 2021 dans La Villa des Cœurs Brisés sur TFX : Jonathan n’a toujours pas refait surface dans la villa et les Coeurs Brisés commencent à s’inquiéter… Giuseppa part pour son premier coaching avec Lucie. La jeune femme appréhende mais sait que ce coaching ne lui apportera que du positif. Pendant ce temps, Alice n’en peut plus de l’absence de Jonathan et décide de lui envoyer un message. Entre Dylan et Mélanie, les montagnes russes continuent… La jeune femme ne sait plus quoi faire pour qu’il la laisse tranquille. Au vu des comportements de certains garçons, les filles organisent une réunion pour leur laisser l’occasion de s’excuser.