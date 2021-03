La Villa des Cœurs Brisés - Saison 06 Episode 14

Ce Mercredi 03 Mars 2021 dans La Villa des Cœurs Brisés sur TFX : Tristan s’est rapproché de deux prétendantes lors de la soirée tentations. Il propose donc à Jennifer et Elma de le rejoindre pour apprendre un peu plus à les connaître. Malheureusement, plus le date avance, plus il se rend compte qu’il pense à Anissa… Il décide donc de rentrer seul pour approfondir avec la jeune femme. A la villa, les garçons ont décidé de s’excuser pour leur comportement auprès des filles. Notamment Antho qui veut tout faire pour se réconcilier avec Eva. La matinée se termine sur le retour d’un incontournable de cette aventure : La valise à POOKIE. Quel célibataire n’a pas été sincère en intégrant l’aventure ?