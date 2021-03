La Villa des Cœurs Brisés - Saison 06 Episode 15

Ce Jeudi 04 Mars 2021 dans La Villa des Cœurs Brisés sur TFX : La bombe de la valise à POOKIE fait rage dans la villa. Giuseppa est seule contre tous. Elle ne supporte pas d’être prise pour une menteuse et décide de quitter la villa. Les Cœurs Brisés se préparent pour la soirée Corse ! L’occasion rêvée pour Tristan de commencer à se rapprocher d’Anissa. John fait enfin son retour dans la villa ! La soirée bat son plein, un battle de danse débute entre Théo et Inès ! Mais la jalousie de Cassandra prend le dessus. La jeune femme explose devant ce spectacle. De leurs côtés, John et Sarah entament une conversation qui part très vite dans un règlement de compte.