La Villa des Cœurs Brisés - Saison 06 Episode 16

Ce Vendredi 05 Mars 2021 dans La Villa des Cœurs Brisés sur TFX : Ce matin, Dylan avoue à Mélanie qu’elle lui manque. De son côté, Alice clarifie la situation avec Jonathan. La jeune femme est triste qu’il prenne ses distances mais ne peut pas le forcer à se rapprocher d’elle. Cependant, les explications de la veille entre Jonathan et Sarah ne se sont pas terminées et reprennent de plus belle. De leurs côtés, Théo et Cassandra s’expliquent sur leur dispute de la veille. Pour Mélanie et Dylan, l’heure des explications a également sonné. C’est le moment parfait pour les garçons qui partent pour un coaching séduction avec Yann Piette.