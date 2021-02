La Villa des Cœurs Brisés - Saison 06 Episode 04

Ce Mercredi 17 Février 2021 dans La Villa des Cœurs Brisés sur TFX : Les Cœurs Brisés profitent tranquillement de la piscine, mais le calme va vite être perturbé par une embrouille entre Jonathan et Mélanie... Plus le temps pour les disputes, Lucie et Yann arrivent dans la villa. Ils prennent chacun un Cœur Brisé pour travailler avec eux. Les coachings commencent forts ! Pour l'anniversaire d’Eva, Alice a prévu une sortie à la plage. Elle lui propose de prendre un garçon pour l’accompagner. Les rapprochements continuent entre les Cœurs Brisés.