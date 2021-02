La Villa des Cœurs Brisés - Saison 06 Episode 5

Ce Jeudi 18 Février 2021 dans La Villa des Cœurs Brisés sur TFX : Les Cœurs Brisés se préparent pour la soirée d'anniversaire d’Eva. Ce soir, c’est thème rose et blanc ! L’occasion est parfaite pour entamer des rapprochements. Jonathan, Alice mais aussi Sao, Mélanie … Les Cœurs Brisés commencent à se découvrir. Pour Théo et Cassandra, la tension règne… En effet, le jeune homme commence une crise de jalousie injustifiée et manque de respect à sa femme ! Cassandra n’en peut plus… Leur couple est déjà au plus mal après seulement quelques jours dans la villa...