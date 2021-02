La Villa des Cœurs Brisés - Saison 06 Episode 06

Ce Vendredi 19 Février 2021 dans La Villa des Cœurs Brisés sur TFX : Cassandra rentre de sa sortie et appréhende de voir que Théo a quitté la villa… Elle est soulagée de voir que ce n'était qu’une blague de Jeremy. La lettre était en fait une lettre d’amour et non une lettre d’adieu. Un duel pour un date avec Mélanie se lance entre Sao et Dylan. Le grand gagnant du duel va pouvoir profiter d’un date avec la jeune célibataire. Pendant ce temps, Théo et Cassandra vont commencer leur premier coaching de couple avec Lucie.