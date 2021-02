La Villa des Cœurs Brisés - Saison 06 Episode 07

Ce Lundi 22 Février 2021 dans La Villa des Cœurs Brisés sur TFX : Les filles sont appelées par Yann Piette pour un coaching de groupe. Elles vont travailler avec lui sur la séduction. Ce soir, c’est la soirée des vérités et toutes ne sont pas bonnes à dire. Mais les Cœurs Brisés n’auront pas le choix. Ils vont devoir dire la vérité rien que la vérité. Comme il fallait s’y attendre, la soirée va vite tourner au vinaigre, surtout entre Théo et Cassandra… Le lendemain, Sao et Mélanie vont devoir s’expliquer par rapport à la soirée de la veille. Inès part pour son deuxième coaching avec Lucie. Que lui a-t-elle réservé ?