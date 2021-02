La Villa des Cœurs Brisés - Saison 06 Episode 08

Ce Mardi 23 Février 2021 dans La Villa des Cœurs Brisés sur TFX : Inès continue son coaching avec Lucie. C’est très éprouvant pour elle mais elle sait que ça lui fait du bien. En plus de Lucie, tous les Cœurs brisés sont là pour la réconforter. De son côté, Dylan commence à prendre les choses au sérieux avec Mélanie. C’est l’heure du premier coaching pour Tristan, il attend beaucoup de son coaching avec Lucie et appréhende un peu. Lucie va le mettre en confrontation avec ses vérités. À la villa, Jérémy et Clémence continuent de se rapprocher. Le retour de Tristan est très attendu dans la villa.