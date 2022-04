La Villa des Cœurs Brisés - S07 Episode 10

En savoir plus sur Lucie Mariotti

Entre Joezi et Anissa, les premiers rapprochements ont laissé place aux premières incompréhensions. Leur fort caractère rend le dialogue très compliqué... Suite à la soirée tentations des garçons, Flo a décidé de franchir un cap avec Belle. L'arrivée surprise de Cassandra a complétement chamboulé l'aventure de Giovanni. Le séducteur est immédiatement tombé sous le charme de la nouvelle cœur brisé. Charlotte a donc compris qu'elle devait faire le deuil de sa relation avec Giovanni. Ce soir, cœurs brisés et séducteurs sont tous invités à se rendre au premier feu de la vérité. Ce nouveau rendez-vous a plongé la villa dans un grand stress et tous redoutent à des vérités qui blessent... La Villa des Cœurs Brisés - Saison 07 Episode 10.