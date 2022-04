La Villa des Cœurs Brisés - S07 Episode 11

En savoir plus sur Lucie Mariotti

La Love Team a organisé un premier date pour Camille et Carla avec deux célibataires venus pour les séduire. Le retour à la séduction est compliqué pour Camille qui est très vite perturbée. De leur côté, Giovanni et Cassandra continuent de se rapprocher. L'alchimie entre les deux célibataires est évidente. Cependant ce rapprochement s’opère sous les yeux de Charlotte qui assiste impuissante à la naissance de leur relation. Le chagrin de la jeune femme est encore vif, mais heureusement elle peut compter sur Joezi pour la soutenir. Comment va évoluer le rapprochement entre Giovanni et Cassandra. La Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 11