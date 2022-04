En savoir plus sur Lucie Mariotti

Entre Anissa et Joezi, la situation est toujours aussi compliquée et les deux écorchés vifs ne parviennent plus à s'accorder. Camille et Carla ont fait la connaissance de Yannis et Warren, deux célibataires venus conquérir leurs cœurs. A la villa, Camille avait reçu des messages d'un célèbre blogueur qui lui a révélé que Yannick envoyait toujours des messages ambigus à son ex. Suite à ses révélations, Lucie a décidé de convoquer Yannick à un coaching nocturne ! Une soirée qui risque bien de le bouleverser... La Villa des Cœurs Brisés - Saison 07 Episode 13.