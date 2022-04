La Villa des Cœurs Brisés - Saison 07 Episode 14

Anissa revient rayonnante de son coaching intense. Elle a réussi à s’ouvrir et s’excuse même devant tout le monde auprès de Joezi. Malgré tout ça, il préfère ne pas commencer d’histoire avec elle. Pendant ce temps, Warren a préparé une surprise pour Carla. Il l’a rejoint sur la plage de la villa. Malheureusement, elle n’a pas le coup de foudre qu’elle recherche. Tandis que Giovanni et Cassandra se rapprochent, Flo et Belle s’éloignent de plus en plus… La Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 14.