La Villa des Cœurs Brisés - S07 Episode 16

Maintenant que Belle a tout dit à Anissa, elle veut avoir une discussion avec Joezi. Il lui annonce qu’il préfère couper les ponts avec elle pour ne plus souffrir. Il est temps pour tout le monde de rentrer à la villa. Emma et Julien ainsi que Lisa et Nico vont passer leur première nuit ensemble. Pendant ce temps, Charlotte retrouve Kévin, mais le feeling n’est toujours pas de retour. De leur côté, Camille et Carla, sont perdues et font appel à la Love Team pour les aider avec leurs prétendants. La Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 16.