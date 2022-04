La Villa des Cœurs Brisés - S07 Episode 17

En savoir plus sur Lucie Mariotti

Les Cœurs Brisés en sortie sur le bateau profitent du cadre pour s’expliquer. Notamment Giovanni et Charlotte qui s’expliquent, mais cette scène n’a pas du tout plu à Cassandra. La jeune femme ne comprend pas pourquoi il revient avec un grand sourire. De retour à la villa, Nico et Carla n’attendent pas longtemps pour se rapprocher. Ils sont coupés par Lucie qui annonce la première cérémonie des bracelets. Lucie va maintenant faire un point avec les Cœurs Brisés et les séducteurs de la villa. Quel sera le bilan de Lucie pour cette cérémonie ? La Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 17.