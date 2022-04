La Villa des Cœurs Brisés - S07 Episode 18

En savoir plus sur Lucie Mariotti

Toute la villa a le souffle coupé, Anissa annonce qu’elle va définitivement quitter l’aventure. Il est maintenant temps pour Giovanni et Cassandra de s’expliquer sur la journée. Le lendemain, Lucie vient annoncer les prochains coachés. Cette semaine, ce sera Cassandra, Nico et Carla et pour Carla c’est tout de suite. Elle a la chance de retrouver les Cœurs Brisés qui sont là pour l’aider dans sa problématique. De retour à la villa, elle est rayonnante. Pendant ce temps, la Love Team les convoque dans la Love Zone. La Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 18.