La Villa des Cœurs Brisés - Saison 07 Episode 21

Cassandra est de retour de son coaching. Elle débriefe tout son coaching avec la villa et ouvre son cœur à Giovanni. Pendant ce temps, la Love Team annonce que des Séducteurs et des Cœurs Brisés vont partir en “Love Treck”. Julien, Flo, Charlotte, Emma et Camille sont missionnés pour cette escapade. Pendant qu’ils découvrent leur cabane d’une nuit, dans la villa une soirée Coachella ! Cette soirée sonne l'alerte d’un nouveau couple dans la villa. Nico et Carla passent enfin le cap. Comment va évoluer leur couple ? La Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 21.