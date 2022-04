La Villa des Cœurs Brisés - Saison 07 Episode 23

En savoir plus sur Lucie Mariotti

C’est l’heure du coaching de Nico, le Cœur Brisé est très stressé à l’idée de mettre des mots sur ses émotions. Pendant son coaching, il est confronté à son passé et ouvre son coeur à Lucie. Les aventuriers du “Love Treck” sont de retour dans la villa. Charlotte et Flo ne perdent pas de temps pour annoncer à toute la villa leur rapprochement. Belle est très déçue, mais les déceptions ne s'arrêtent pas là. La guerre entre Camille et Giovanni continue. La jeune maman est très énervée contre lui et pense qu’il n’est pas fait pour Cassandra. Comme si ça ne suffisait pas, la Love Team annonce la soirée tentation des filles. La Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 23.