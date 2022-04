La Villa des Cœurs Brisés - Saison 07 Episode 25

Pendant la soirée tentations, Belle apprend qu’elle est le choix numéro deux de Tommy. Elle le prend très mal et décide de ne pas le revoir. Les filles rentrent donc à la villa sans célibataires. Il est temps pour Carla et Belle d’encore une fois régler leurs comptes. De même pour Emma et Julien qui vivent leur première embrouille de couple. Le lendemain, les frictions entre Belle et Carla sont toujours d’actualité… Camille essaye tant bien que mal de recoller les morceaux sans succès. La Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 25.