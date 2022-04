La Villa des Cœurs Brisés - Saison 07 Episode 26

En savoir plus sur Lucie Mariotti

Nico et Carla sont déjà au bord de la rupture. Les deux Coeurs Brisés passent de la passion des premiers moments d’un couple à la rupture. Lucie vient maintenant annoncer les prochains coachés de la semaine. Ce sont Joezi et Emma qui vont partir avec Lucie et pour elle, c’est maintenant ! Julien est très content pour elle et espère la retrouver épanouie. Malheureusement à son retour, il retrouve une Emma froide et distante. Il est très déçu et aurait aimé qu’elle lui fasse confiance, mais une nouvelle fois elle reste fermée… La Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 26.