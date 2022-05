La Villa des Cœurs Brisés - S07 Episode 27

Les ex débarquent dans la villa ! Et ça commence tout de suite pour Belle et Charlotte. Flo n’est pas du tout serein et a peur que Charlotte retombe dans les bras de son ex. Lorsque les filles se retrouvent face à face avec leurs ex, elles sont totalement décontenancées… De son côté, Cassandra est totalement bouleversée et a très peur de sa réaction si son ex vient dans la villa. Pour rassurer Flo, Charlotte essaye de lui expliquer son date, mais le jeune homme ne veut rien savoir… Pendant ce temps, le patio de Cassandra est prêt. Son ex l’attend pour en découdre. La Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 27.