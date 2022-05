La Villa des Cœurs Brisés - Saison 07 Episode 28

En savoir plus sur Lucie Mariotti

Cassandra se rend dans son patio, elle y découvre une vidéo de Carla la fille avec qui Théo l’a trompé… Il s’avère qu’elle aussi a été déçue de Giovanni et lui conseille de fuir cette relation. Pendant ce temps, la soirée des ex commence. La soirée est tout de suite interrompue par l’arrivée de Cassandra qui sort tout juste de son patio. Elle revient avec une idée claire : faire croire à Giovanni qu’elle retourne vers son ex pour tester sa réaction. Malheureusement la blague tourne tout de suite au Clash… Va-t-elle réussir à se faire pardonner ? La Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 28.