La Villa des Cœurs Brisés - Saison 07 Episode 29

Malgré les disputes, Giovanni n’arrive pas à se séparer de Cassandra, mais d’un côté elle a cassé quelque chose en lui… Le lendemain, ils ont une discussion profonde tous les deux pour apaiser les choses. De son côté, Joezi est appelé par Lucie pour son deuxième coaching. Et il sent que cette fois ce moment va être fort en émotion. Lorsqu’il est de retour dans la villa, il est très ému de raconter son coaching et d’annoncer à tout le monde que c’est le début du reste de sa vie. La joie est vite remplacée par de l’angoisse. En effet, la Love Team convoque Flo, Julien, Nico Giovanni et Carla pour un date avec leurs ex ! La Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 29.