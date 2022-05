La Villa des Cœurs Brisés - Saison 07 Episode 30

Il est temps pour Flo, Julien, Nico Giovanni et Carla de partir pour un date aux sensations fortes avec leurs ex. Pour ne pas angoisser dans la villa, Belle décide de donner à tout le monde un cours de Zumba ! C’est mission réussie pour Belle qui réussit à détendre l'atmosphère. Pendant ce temps, au date sensation, c’est Flo qui retrouve son ex ! Il est très gêné, mais tient à avoir une discussion pour mettre un terme à tout ça. Même si la jeune femme est déterminée, Flo la calme tout de suite. La Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 30.