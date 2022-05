La Villa des Cœurs Brisés - S07 Episode 32

En savoir plus sur Lucie Mariotti

La guerre entre Carla et Belle continue dans la villa. Même si Nico. De leur côté, Flo et Charlotte vivent un début de relation parfait. Ils préfèrent prendre leur temps pour que leur premier bisou soit parfait. Lucie débarque dans la villa pour faire un coaching de groupe avec tout le monde. “Le ballon rouge du dialogue” peut commencer. Tout le monde va pouvoir s’expliquer librement, mais dans le respect. À la fin du coaching, Lucie annonce qu’une nouvelle ex va débarquer dans la villa. Carla, l’ex de Giovanni vient-elle en paix ? La Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 32 .