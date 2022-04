La Villa des Cœurs Brisés - S07 Episode 07

A Las Terrenas, les premières idylles progressent de jour en jour. Du côté des ex Charlotte et Giovanni, la complicité revient doucement. Anissa et Joezi se sont avoués leur attirance réciproque et leurs liens se renforcent chaque jour, un peu plus. Quant à Belle, la séductrice est toujours sous le charme de Florent et pour ne pas le perdre, elle a décidé de s'adapter au rythme de croisière du marseillais. Seule ombre au tableau pour les couples en devenir : l'annonce de la première soirée tentations des garçons. La Villa des Cœurs Brisés - Saison 07 Episode 07.