La Villa des Cœurs Brisés - S07 Episode 09

Après l'ultimatum posé par Charlotte à Giovanni, le séducteur retrouve petit à petit sa complicité avec son ex. Anissa et Joezi se sont plu dès le début de leur aventure. Leur relation évolue tendrement et les deux écorchés vifs s'apprivoisent au fil du temps. Mais la première soirée tentations des garçons a mis le feu à la villa. Les relations naissantes ont été mises à mal. Et la confiance des garçons envers Julien a été détruite. La Villa des Cœurs Brisés - Saison 07 Episode 09.