La Villa des Cœurs Brisés - Saison 02 Episode 11

Onze personnalités en mal d'amour vont s'ouvrir à Lucie, la love coach pour reprendre confiance en eux et trouver l'amour. C'est en République Dominicaine que les Cœurs Brisés se sont envolés. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la demeure va faire des envieux. Une immense maison à l'intérieur de laquelle se trouve une piscine, plusieurs chambres, un salon, plusieurs pièces communes, attend les candidats. Cette saison, plusieurs nouveautés, à commencer par la remise des bracelets. Chaque semaine, une cérémonie spéciale sera organisée. L’objectif pour Lucie sera de récompenser les célibataires ayant franchi une étape significative dans la résolution de leur problématique. L'heureux gagnant aura la possibilité de partir dans un lieu paradisiaque pour 24 heures avec la personne de son choix. Autre nouveauté de taille, l'arrivée d'un couple au bord de la rupture : Vanessa et Julien. Mais ce n'est pas tout ! Eddy, le meilleur ami d'Anaïs depuis Secret Story 7 viendra épauler son amie pendant plusieurs jours. Une villa annexe va ouvrir ses portes : La villa des amis. Un endroit isolé qui permettra aux célibataires de faire connaissance avec leurs coup de cœur. Retrouvez La Villa des Cœurs Brisés sur MYTF1.